CANLI | CHP'de 38'inci Olağan Kurultay heyecanı başladı: Bir aday yarıştan çekildi!

CHP’de bugün ve yarın yapılacak olan 38. Olağan Kurultay heyecanı 10.00 itibarıyla başladı.

Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılan kurultayda 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkan ve yeni PM’yi seçecek.

Aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzasının olması gerektiği rekabette CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner yarışacak.

DİVAN BAŞKANI İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’nı yapacağı kurultayda, divanın diğer üyeleri ise şöyle oldu:

Değişimcilerin üyeleri: Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir. '

Genel Merkez üyeleri: Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç.

TRİBÜNLER AYRILDI

Arena Spor Salonu’nun sağ tarafındaki tribünler Özel’i, sol taraftaki tribünler ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler için ayrıldı.

BİR BAŞKAN ADAYI ÇEKİLDİ’ İDDİASI

CHP’de Genel Başkanlık yarışındaki isimlerde partinin sol kanadını temsil eden İlhan Cihaner adaylıktan çekildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cihaner şunları kaydetti:

Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir. Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır.

Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki “diğer adaylara imza desteği verileceği” dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.

BU ANTİ DEMOKRATİK, SİYASETSİZ VE KİŞİLERE İNDİRGENMİŞ YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ!

Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet! Gelecek İçin Biz

Kamuoyuna ve 38.Kurultay delegelerine,

CHP’nin değerli üyelerine



Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici… — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) November 4, 2023

ALİ MAHİR BAŞARIR: BEN BU KOLTUKTA OTURABİLİR MİYİM?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kurultay öncesi HalkTV'nin canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na sitem eden başarır, Tanal üzerinden bir eleştiride bulundu.

Başarır şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan 'gereğini yapacağım' diyorsa, iki gün sonra Divan Kurulu Başkan Yardımcısı yapıyorsa ben bu koltukta oturabilir miyim?"

ADAYLAR SALONA GİRİŞ YAPTI

CHP Genel Başkan adaylarından Özgür Özel salona giriş yapmak üzere alana geldi.

Özel'in salona giriş yapmasından kısa bir süre sonra CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salona girdi.

Kaynak: Gerçek Gündem