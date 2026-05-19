Canlı Canlı Çöp Konteynerine Atılan Kaplumbağa Son Anda Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde caninin biri tarafından canlı canlı çöp konteynerine atılan kaplumbağa, temizlik işçilerinin dikkati sayesinde ölümden döndü. Kaplumbağayı çöplerin arasından çıkaran işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın turizm merkezlerinden Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir temizlik personeli grubu, mahallede rutin çöp toplama mesaisini gerçekleştirdiği sırada konteynerin içinden gelen sesler üzerine durakladı.

SON ANDA KURTARDILAR

Atıkları kontrol eden belediye işçileri, çöplerin arasına fırlatılmış ve hayatta kalmaya çalışan canlı bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Ekipler, kamyonun pres mekanizmasına gitmek üzere olan hayvanı ezilmekten son anda kurtardı.

'CANİNİN BİRİ ÇÖPE ATMIŞ'

Kaplumbağanın çöplerin arasından çıkarılarak temiz suyla yıkanıp doğaya salındığı o anlar, bir diğer iş arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Sosyal medyada büyük takdir toplayan görüntüde, kaydı alan işçinin vicdansızlığa isyan ederek, "Bir canlı kurtuluyor. Caninin biri çöpe atmış" dediği duyuldu.

Görüntülerde ayrıca, arkadaşının kaplumbağayı şefkatle kurtarıp yeşillik alana bırakması üzerine ona, "Helal olsun sana Kahraman Kemal" diyerek seslenmesi izleyenlerin içini ısıttı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakılarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Alanya Hayvana eziyet
