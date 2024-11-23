CANLI BLOG | 'Yenidoğan Çetesi' Davasında Fırat Sarı'dan 'Bebeğin Fişini Çekeceğim' Savunması! 'Siz Duyunca İrite Oluyorsunuz Ama Bunlar Muhabbet'

İstanbul’da, sırf Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para alabilmek için sağlıklı bebekleri anlaştıkları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' davasının ilk duruşması 6. gününde devam ediyor. 22'si tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davada bugün çete lideri Fırat Sarı savunma yapıyor. İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek duruşma mahkeme heyetinin yerini almasıyla başladı.

Gazeteci Emrullah Erdinç ve Nagihan Yılkın adliyeden canlı aktarıyor.

13.46 'DOĞUKAN'IN MANİPÜLASYONUNA GELDİM'

Mahkeme Başkanı: Kaya bebeğin ölümü ile ilgili ne söyleyeceksiniz?

Fırat Sarı: Bana Doğukan anlattı. Onun manipülasyonuna geldim. Ben de bu olayda Doğukan’ı sorguluyorum. Onun aranması ilginç. Bana derin bir yapı çiziyordu. Kişisel verilerle ilgili suç olduğunda bunu kaldırtan biriymiş gibi geliyor. Hatta bana, ‘Fırat Sarı’ya örgüt operasyonu yapılacak’ diyor.

13.40 'BEBEĞİN FİŞİNİ ÇEKECEĞİM' TAPESİ

Mahkeme Başkanı ‘Bebeğin fişini çekeceğim’ tapesini sordu.

Fırat Sarı: Oksijensiz kalmış bir bebek. Bize durumu kötü gelmişti epey çaba sarf ettik. Böyle bir şey yok kimsenin kimsenin fişini çektiği yok tabii. Siz buradan duyunca irite oluyorsunuz, haklısınız, ama bunlar muhabbet. Bir hastanın fişi nasıl çekilir, niye çekilir. Ben hastayı uzun yatırmakla suçlanıyorum zaten niye öldüreyim.

13.32 'NE AMAÇLADIĞIMI BİLMİYORUM'

Mahkeme Başkanı: Hakan Doğukan ‘taburcuları uzattım’ diyor, ‘uzatabildiğin kadar uzat diyorsun’ sen de.

Fırat Sarı: Şehmuz bey sert biriydi. Ben daha yumuşağım kimse ona teklif etmez. Ne amaçladığımı da bilmiyorum.

13.22 NEDEN 'AĞZI BİR OLSUN' DEDİN?

Mahkeme Başkanı: Hasan Basri “Bizi bu işe sokan Fırat Sarı’ydı” diyor.

Fırat Sarı: Mehtap’ı manipüle etmek istiyor. Sorabilirsiniz benim burada Mehtap’a talimatım yok.

Mahkeme Başkanı: ‘Ben ‘Dursun abiyi arayayım söyleyeyim. Çağlayla ağzı bir olsun’ diyorsun. Neden?

Fırat Sarı: Çağla çok korkuyor öyle şeylerden.

Mahkeme Başkanı: Yanlış bir şey yoksa söylemez zaten.

Fırat Sarı: Bizim toplumumuzda polisten korkulur ya.

Mahkeme Başkanı: Korkulacak bir şey yoksa olmaz

Fırat Sarı: Bilmiyorum. Yanlış bir şey yok.

Mahkeme Başkanı: Epikrizleri kim yazdı?

Fırat Sarı: Dursun Bey yazmıştı.

Mahkeme Başkanı: Hekim değil mi Dursun Eryılmaz?

Fırat Sarı: Klavyeden düzgün yazamaz diye. Şablonu düzgün dolduramaz diye.

Mahkeme Başkanı: Kendi hemşiresi yok mu? Mantıklı geliyor mu sana? Benim buradaki duruşmama Çağlayan’dan katip istemem gibi bir şey.

13.13 'DENETİMDE YAKALANDIK'

Fırat Sarı: 20 kuvöz vardı. 26 bebek vardı. Denetimde yakalandık. Üst üste yığılmalar oluyordu öyle. Kapasite dışına çıkmayalım diye konuşuldu öyle.

13.07 'MEHTAP'LA KONUŞMALARI BİLMİYORUM'

Mahkeme Başkanı, Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı ile konuşmalarını soruyor: 'Mehtap’a bilerek bebekleri fazla tutuyorsun' demişler. ‘Vicdanın rahat mı’ demişler.

Fırat Sarı: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Mehmet Halis başlı ‘Hocam bunlar gerizekalı’ diyor. ‘Gerizekalının ilahı bunlar’ diyorsun.

Fırat Sarı: Galiba Medilife Hastanesi. Dertlerini anlatıyor.

13.03 'DENETİM GELECEK' UYARISI

Mahkeme Başkanı: Damla ile aranda bir konuşma geçiyor denetim konusunda uyarıyorsun. (Damla Atak değil)

Fırat Sarı: Damla, orada güzellik hizmeti veriyor, alt yüklenici olarak çalışıyor.

Mahkeme Başkanı: Niye uyarıyorsun ki uyaracak ne var?

Fırat Sarı: Güzellik merkezlerine çok sık denetimler oluyor, paniklemesin diye uyarmak istedim.

12.36 'BEBEK BAŞINA 750 LİRA ÖDEME'

Savunmasını yaparken Fırat Sarı birden durdu ve peçete istedi. Sonra ifadesine devam etti.

"Gıyasettin’e bebek başına 750 lira ödüyordum. Eşi ise sigortalı olarak çalışıyordu. Devlet memuru olduğu için ödemeleri bu şekilde yapıyorduk. Hakan Doğukan’a da para veriyordum. İlker Gönen ise maaşlı çalışanımdı. Anlaşmamız başlangıçta sabit maaş üzerinden yapılmıştı. Daha sonra ‘ortak olalım’ dedik ama olmadı.

Bizim hastanede aldığımız para, para değil, cüzi bir miktardı. Doktora ver, hemşireye ver, ambulans şoförüne ver, geriye bir şey kalmıyordu. Bizim muhatabımız hastane yetkilileriydi. Mesela hastane sahibi Ali Dirik gibi. Beylikdüzü Medilife Hastanesi’nde Osman Hoca ve Atilla Bey’le konuşuyorduk. Hastanede her şeyin hastanenin bilgisi dahilinde olacağını konuştuk.”

Mahkeme Başkanı: “Renas ile bir konuşman var mı?”

Sanık: “Hasta istemiş.”

Mahkeme Başkanı: “Kadın bebekle ilgili İlker Gönen ile bir konuşman var.”

Sanık: “İkili bir diyalog.”

Mahkeme Başkanı: “Çocuğa belki tüp takılsa yaşar diye bir konuşma geçmiş.”

Sanık: “Anlıksınız orada. Eylem var. Orada ihmal yok.”

Mahkeme Başkanı: “Akciğer filmi çekmeden entübe etmişsiniz. Bu konuşmayı hatırlıyor musunuz?”

Sanık: “İhmal yok orada.”

Mahkeme Başkanı: “Hastanenin cirosu düşüyor diyorsunuz.”

Sanık: “Basamakla ilgili.”

Mahkeme Başkanı: “Gıyasettin’e ‘gel bakalım’ diyorsun.”

Sanık: “Taburcu etmemiz gereken hastalara inanmadığı için ‘gel bak’ dedim.”

Mahkeme Başkanı: “Hemşire transferine başlayalım yoksa kapatırız demişler.”

Sanık: “Hemşire sayısı eksilmez. Ama Reyap Hastanesi’ni şikayet etmişler.

11.58 BAKANLIK RAPORUNA TEPKİ

Fırat Sarı: Gelelim rapora ve bebek ölümlerine, bir raporla ateşe atıldık. O hastanelerde çalışan binlerce insan işsiz kaldı. Sağlık sistemi sekteye uğradı. Sağlık Bakanlığı ekipleri buradaysa, bizden önce Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar’daki ölüm oranlarını karşılaştırsınlar. Ben ölüm oranlarının artacağını düşünüyorum.

Dün çok konuşulan Karakoç Bebek hakkında konuşuldu. Yeni doğan bebekler zaten ilk hafta kilo kaybeder, ancak 2. haftada doğum tartısına geri dönerler. Diğer yandan, Karan Bebek ile ilişkilendirilmem ise tam bir skandal. İlker Gönen ile bebek hakkında konuşuyoruz... Bu tamamen mesleki bir konuşma. Bu konuşmalardan yola çıkarak, deniyor ki bu bebeğin ölümünden Fırat Sarı ve İlker Gönen sorumlu. Ama hasta, doğduktan 1 saat sonra ölmüş.

11.39 'BENİ MİLLETVEKİLLERİ BİLE ARARDI'

Fırat Sarı: Biraz sevklere değinmek istiyorum. 112 dışında sevkleri tıp merkezlerinden aldık. Diğer türlü, 112’de kimseye rüşvet vererek hasta almadık. Bugün siz 112’yi ararsanız, bir tuşla sistem yanıt veriyor. 2023 Temmuz’da operasyon başlamıştı. Bu tarihten sonra kaç hasta sevk edildiği bilgisine 112’den ulaşabilirsiniz. Üstelik hastanın gideceği yere hasta yakını karar veremez. İstanbul’daki hastanelerin durumunu size şöyle özetleyeyim, hor görülen sevk sistemi için beni milletvekilleri de arardı, herkes arardı. Çünkü yoğun bakımda yer yoktu.

Tape denen telefon konuşmalarına gelecek olursak, Tapelerde çok itirazım var. Birincisi, iki insan konuşuyor... Burada ben kamuya konuşuyorum ama her şeyi söylemem, kafamın içinde bin tane şey geçiyor olabilir, ona göre konuşuyorum. Siz güvendiğiniz bir insana daha rahat konuşursunuz. Özel hayatta geçen konuşmalar kamuya yansıtıldı. Bunlar kamu ile alakalı konuşmalar değildi. Ayrıca belli yerler kesilmiş. Tapelerde, iki kişinin konuşmasından sanki bebekler sokaktaymış gibi bir algı yaratıldı. O bebekler kuvözde, ciddi yatırımlar yapılan hastanelerdeydi.

11.23 İŞLETME YAPISI NASIL İŞLİYOR?

Fırat Sarı: “Ben bunu nasıl yapabilirim?” diye düşündüm, mesaimi de aksatmadan bir şekilde. Gece doktorları da oluyor ama bana daha çok güveniyorlar. Sonra İlker Gönen’le tanıştık. Onunla kafamız uyuştu. İşletmelerin sayısı arttı. Birçok hastaneden teklif aldık ama kabul edemedim. İşletme denilen yapı böyle başladı. İstanbul’da özel sağlık sektörü için bu, zaten olan bir şey. İstanbul’da her taraf işletme. Benden önce de birçok kişi bu işi yapıyordu.

112 bana güvendiği ve benden bilgi alabildiği için hastalarını bana yönlendirdi. O dönem için söylüyorum, hiçbirine para vermedim. Ama dışarıda işletme alınca, baktık ki hasta bulucular var. Mert’le anlaştık. Hastanelerin işletme ihtiyaçlarını da anlatayım. Yenidoğan gibi yerlerde personel bulmak zor. Hemşirelerle ilgili maaş sorunları var. Hastanede bir grup hemşireye daha fazla maaş verince iş barışı bozuluyor.

Özel hastaneleri destekliyorum. İyi işler başarıldı, ama sonuçta orası bir işletme. İnsan sağlığıyla ilgileniyorsunuz; en ufak bir hata korkunç boyutlara ulaşabilir. Daha iyi şekilde yönetmek istiyorlardı. Hizmette işbirliği sözleşmesi yapılıyordu. İlaçlar, demirbaşlar, doktorlar, hemşireler—her şey hastaneye aitti. Hastanenin kendi kurumsal sistemi aynen çalışmaya devam etti. İnsan kaynakları birimi, satın alma birimi… Bizim o birimlere müdahalemiz olmaz. Ben sadece doktor ya da hemşire öneririm; insan kaynakları onaylarsa işe alırlar.”

11.15 'EN ÇOK FİZİK TEDAVİ MERKEZLERİ PARA ALIYOR'

Fırat Sarı: 112 ekibi çok donanımlı değil. Gittim, 112 komuta merkeziyle konuştum. Yeterli değillerdi. Bebek kötüyse, ben kendim giderim. Usulsüz sevk dedikleri şey bu. Reyap Hastanesi kuruldu. Bana, “Gel, bizle çalış” dediler. Bütün poliklinikler işletmeye veriliyor. Özellikle fizik tedavi bölümleri tamamen işletme şeklinde çalışıyor. SGK’dan en çok parayı onlar alıyor.

11.09 'ASKERLİĞİMİ UĞUR MUMCU GİBİ YAPTIM'

Fırat Sarı: Medyada söylendiği gibi hiçbir şey kolay olmadı. Askerliğimi Uğur Mumcu’nun yaptığı gibi sakıncalı piyade olarak yaptım.

11.02 FETÖ DÖNEMİNE KADAR DEVLETLE BAĞLANTIM VARDI

Mahkeme Başkanı: Savunmanı yapacak mısın?

Fırat Sarı: Yaklaşık iki ay önce savcı tehdidinden sonra kamuoyundaki baskı artınca avukatlarım ayrıldı. Avukatlarım hazır değildi. Olaylar başladığından beri tek amacım, maddi gerçeği ortaya çıkarmak. Savunmamı yapmak istiyorum. İddianame kapsamında olmayan şeyler gündeme geldi. Savcı tehdidinden sonra kamuoyunda infial yaratan bir durum oldu. Buraya gelmek istedim. Artık hayata dair bir beklentim de umudum da kalmadı.

Hayal gücüme bile sığmayan şeyler ortaya atıldı. Saç ekimim yok, öyle bir param da yok. Mehtap’ın parasını Hasan Basri, Onun çok parasını alıyor diye. Sümeyye ise “Çok para harcıyor,” diye borç aldım.

1975 Bingöl doğumluyum. 17-18 yaşlarındayken tıp fakültesine girdim. Üniversitede bir yürüyüşe katıldım, bu nedenle 4-5 yıl cezaevinde örgüt üyeliğinden yattım. 16-17 yaşlarında çocukların ölüm orucu yaptığı dönemde bulundum. Örgütü benim kadar iyi kimse bilemez. Daha sonra ayrıştım ve güvenlik güçleriyle görüşmeye başladım. FETÖ dönemine kadar devletle bağlantım vardı.

Toplumu çok seviyorum ve hizmet etmek istedim. Ancak terör örgütleri için hedef haline geldiğim için bunların duyulmasını istemedim. Mesleki kariyerimi kaybettim, ardından insan onurumu da kaybettim. Bunun acısını hissederek yaşamaya devam ettim. Söküle söküle, ben bir hiç kaldım. Avukatlara, bir strateji istemediğimi ve içtenlikle konuşacağımı söyledim.

10.54 FIRAT SARI TANIK KÜRSÜSÜNDE

Yenidoğan Çetesi'nin lideri olmakla yargılanan tutuklu sanık Dr. Fırat Sarı sanık kürsüsüne getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede şüpheliler için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

Doktor Fırat Sarı'nın lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün sevk ve idaresini Doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi. Buna göre, fezlekede maktul olarak yer alan bebek A.K'nin ölümüne ilişkin değerlendirmede, solunum sıkıntısı artan bebeğe devre olmadığı için entübasyonun gecikerek yapıldığı belirtildi. Tekrarlayan resusitasyonlar (solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışarıdan yapılan destekleyici müdahale) ile hastanın ertesi güne kadar yaşatıldığı belirtilen raporda, o sırada hastanede bulunması gereken Dr. D.E'nin görevinin başında olmadığı ifade edildi.

Raporda, ayrıca hasta yönetiminin hemşireye bırakıldığı da kaydedilerek, bebeğin ölümünden Dr. D.E, ile Dr. İ.G. ve hastane yönetiminin sorumlu olduğu belirtildi. Bebek M.N.O'nun ölümüne ilişkin değerlendirmede de 6 aylık bebeğin çocuk yoğun bakımı yerine, doktoru olmayan yenidoğan yoğun bakımına sevk edildiği, burada da doktorun haberi olmadan hemşirenin müdahalede bulunduğu anlatıldı. Bebek H.K. ile ilgili tespitte ise, hastaya kalp masajı yapıldığı esnada Dr. D.E'nin orada olmaması nedeniyle Dr. İ.G. tarafından olayın örtbas edilmesi için ölüm saati değiştirilerek, epikriz yazdırıldığı aktarıldı.

Raporda, bebek Ö.H'ye kalp masajını hemşirelerin yaptığı belirtilerek, bu esnada kullanılan en önemli ilacın adrenalin olduğu, ancak Dr. İ.G'nin hemşirelere "adrenalini kapat" talimatını vererek, yanlış yönlendirme yaptığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, bebek M.S'nin, yenidoğan temel bakımının gereklerinin yerine getirilmemesi, ameliyat edilebileceği bir merkeze sevk edilmemesi ve hastayı hayatta tutan "prostavazin" isimli ilaç tedavisinin kesilmesiyle ihmallere bağlı olarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Fezlekede maktul olarak yer alan diğer bebeklere ilişkin değerlendirmede de ihmallere yer verildi.

İddianamede, şüpheliler arasında geçen telefon konuşmalarına da yer verildi. Şüpheli doktor Fırat Sarı ve özel hastanede çalışan acil tıp teknisyeni şüpheli Hakan Doğukan Taşçı arasında hasta sevkleri ve denetim hakkında yapılan görüşmede, Taşçı'nın Sarı'ya "Erişkin yoğun bakıma denetime gelinmesi halinde, ruhsatın ve kuvözlerin değişmesi gerektiğini, panelin fazla olduğunu, monitörün bulunmadığını, yoğun bakım içerisinde bir çok eksiklik ve usulsüz işlemin olduğunu" söylediği iddianamede yer aldı.

Reyap Hastanesindeki bebek hastaların takibini yürüten şüpheli hemşire Mehtap Sayar'ın şüpheli Hasan Basri Gök'le yaptığı telefon konuşmasında bebek hastanın tedavisinin uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, konuşma içeriğinde şüpheli Gök'ün "Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur" dediği, Sayar'ın ise "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" dediği aktarıldı. İddianamede, tedavi yöntemlerinin usulüne uygun değil örgüt faaliyetine hizmet edecek şekilde yapıldığı değerlendirildi.

Şüpheli doktor Şeyhmus Çelik'in hastanede olması gerekirken gitmediği, denetim olması ihtimaline karşı özellikle sabah hastanede bulunması gerektiğinin söylendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir'in şehir hastanesinden kabulünü yaptığı bebeği, maddi menfaat karşılığında anlaşmış olduğu Fırat Sarı'nın hastanelerine yönlendirdiği kaydedildi.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem