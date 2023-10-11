Canlı Blog | Savaşta beşinci gün... Filistin'den İsrail'e soykırım suçlaması

Hamas'ın İsrail'e saldırması ve İsrail'in karşılık vermesiyle başlayan savaş, beşinci gününde de sürüyor. İsrail'in kapsamlı bir kara harekatını ne zaman başlatabileceğine dair tartışmalar yapılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı "çok fazla güç kullanacağını" ifade ederken, ordunun saldırıya verdiği karşılığın "henüz yeni başladığını" söylemişti. İsrail'in Gazze'ye dönük yıkıcı saldırıları sürerken, Hamas da roketle karşılıklık vermeye devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı.

16.10 İSRAİL'İN SALDIRILARINDA GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1055'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1055 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 184 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de bulunan hastanelerdeki tüm yatakların dolduğunu, ilaç ve tıbbi malzemelerin de tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Ebu Riş, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanda vurulanların yüzde 60'ı kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.

15.50 PUTİN'DEN ABD DONANMASI GÖNDERİLMESİNE TEPKİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD donanmasının gönderilmesine tepki gösterdi. Putin, "ABD bölgede tansiyonu yükseltiyor. Filistin devleti kurulmalı" dedi.

15.48 Gazze'de elektrik kesildi

Enerji Bakanlığı, İsrail'in ablukası sebebiyle yaşanan yakıt yetersizliği sonucu Gazze'deki tek elektrik santralinin hizmet dışı kaldığını teyit etti.

14.40 İSRAİL'E SOYKIRIM SUÇLAMASI

Filistin yönetimi, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçladı.

İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığına işaret edilen açıklamada, "İsrail Gazze'deki halkımıza karşı uluslararası yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işliyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de her şeyin bombardımana maruz kaldığı ve şu ana kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor."

11.04 İSRAİL'DEN LÜBNAN'A MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail'in Lübnan sınırındaki Avivim üssüne tanksavar füzesi atıldı. İsrail bölgedeki sivillere "sığınaklara gidin" çağrısı yaptı. Lübnan'a misilleme saldırısı başlatıldı.

10.50 GAZZE’YE DÜZENLENEN SALDIRILARDA CAN KAYBI 950’YE ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.

10.45 BM: 260 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yapılan açıklamada, "Gazze'de 263 bin 934'ten fazla kişinin evlerini terk ettiğine inanılıyor." ifadesi kullanıldı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) gelen bilgilere göre ise Gazze'de 175 binden fazla kişinin BM'ye ait 88 okula sığındığını duyuruldu.

10.35 GAZZE’DEKİ İSLAM ÜNİVERSİTESİ BOMBALANDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonucu İslam Üniversitesi yerleşkesindeki binalar yerle bir oldu.

Haberde, saldırılarla enkaza dönüşen bölgeye kimsenin giremediğine işaret edildi.

10.30 ‘ABD GAZZE’DEN MISIR’A İNSANİ KORİDOR AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYOR'

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatacağına dair tahminlerin arttığı bir dönemde geldi.

Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

10.20 KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA 30 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Eriha, Ramallah ve El Halil kentlerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, bu operasyonlarda 18'i El Halil'den olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Son rakamlarla birlikte İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 150'ye ulaş

Kaynak: AA