Canlı Blog | Savaşta beşinci gün... İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 950'ye çıktı

Hamas'ın İsrail'e saldırması ve İsrail'in karşılık vermesiyle başlayan savaş, beşinci gününde de sürüyor. İsrail'in kapsamlı bir kara harekatını ne zaman başlatabileceğine dair tartışmalar yapılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı "çok fazla güç kullanacağını" ifade ederken, ordunun saldırıya verdiği karşılığın "henüz yeni başladığını" söylemişti. İsrail'in Gazze'ye dönük yıkıcı saldırıları sürerken, Hamas da roketle karşılıklık vermeye devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı.

10.50 GAZZE’YE DÜZENLENEN SALDIRILARDA CAN KAYBI 950’YE ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.

10.45 BM: 260 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yapılan açıklamada, "Gazze'de 263 bin 934'ten fazla kişinin evlerini terk ettiğine inanılıyor." ifadesi kullanıldı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) gelen bilgilere göre ise Gazze'de 175 binden fazla kişinin BM'ye ait 88 okula sığındığını duyuruldu.

10.35 GAZZE’DEKİ İSLAM ÜNİVERSİTESİ BOMBALANDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonucu İslam Üniversitesi yerleşkesindeki binalar yerle bir oldu.

Haberde, saldırılarla enkaza dönüşen bölgeye kimsenin giremediğine işaret edildi.

10.30 ‘ABD GAZZE’DEN MISIR’A İNSANİ KORİDOR AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYOR'

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatacağına dair tahminlerin arttığı bir dönemde geldi.

Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

10.20 KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA 30 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Eriha, Ramallah ve El Halil kentlerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, bu operasyonlarda 18'i El Halil'den olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Son rakamlarla birlikte İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 150'ye ulaş

Kaynak: AA