CANLI BLOG | Narin Cinayetinde Gözler Bugünkü Duruşmada... Mahkeme Heyeti Kararından Vazgeçmedi: Güran Ailesi Salona Alınmadı

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Narin Güran’ın ölümüne ilişki davanın ikinci duruşmasına bugün de devam ediliyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç ve İhsan Yalçın duruşma salonundan canlı aktarıyor.

10.37 'NARİN, NEVZAT'IN ELLERİNDE CAN VERDİ'

Avukat Onur Akdağ: Nevzat oğlunun evinde yatağın altında korkak gibi saklanırken yakalandı. 19 gün sonra baktıkları çiftlik kamerasından buldular. Bu yüzden itirafçı değil. Narin 15.11’de okul kamerasında görüldü. Sonra zaten öldürüldü. Size Narin’in ölüm dakikasını söyleyeyim mi. Narin 15.13’te Nevzat’ın ellerinde can veriyor

10.34 SALİM GÜRAN'IN AVUKATI SAVUNMA YAPIYOR

Salim Güran’ın sorgusu bitti, avukatı Onur Akdağ savunma yapıyor.

Avukat Onur Akdağ: İlk savunmam Nevzat’ı çok rahatsız etmişti. Odun gibi duran Nevzat dün tepki verdi. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Bir yalan ortaya çıkaran kişinin diğer söylediklerine de itibar edilmez. Altı yalan beyanı nasıl akla, mantığa, hukuka ve vicdana sığdırabilir? Her gelişmede ve her ortaya çıkan delil durumunda Nevzat ifadesini değiştiriyor. Biz de maalesef buna seyirci kalıyoruz. Nevzat’ın artık bu hızlı ifade değiştirme huyuna bir son verilmesini istiyoruz. Biri çıkıp şu adama, “Yeter artık, sus! Yalanlarından bıktık!” demeyecek mi? Sayın Başkan, bir kişi nerede kayboluyorsa aramalara o noktaya en yakın yerden başlamak gerekir. Olağan şüphelinin kim olduğunu hepimiz görüyoruz.

10.28 AMCA SALİM SUÇLAMALARI REDDETTİ, BERAATİNİ İSTEDİ

Salim Güran: Kızımızı öldürdünüz, namusumuza laf atıyorsunuz, ailemizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu haksızlık. Nevzat’ın avukatı, eşiyle fotoğraf çektirmiş. Allah’tan kork! Kardeşimi görünce içim parçalanıyor. Namusumuzla oynamayın. Bir insan hayatı bu kadar basit mi? Benim 7 çocuğum var. Narin yaşında kızım var. Bu kadar kolay mı ya? Allah peygamber aşkına. Vallahi benim yengem çocukları için ölür. Vallahi benim yeğenlerim kız kardeşleri için ölür. Kalktılar bize iftira attılar. Allah aşkına yapmayın. Namazımı kılıyorum. Allahım diyorum bizi koru. Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Herkes şov peşinde. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Canımız gitti. Daha mezarına gidemedim. Lütfen şov yapmayın. Yeter artık. Bittik artık. Kendinizi bizim yerimize koyun. Ailem perişan. Yeter artık niye bu kadar kötülük.

10.20 'KOLLUK KUVVETLERİNE SORUŞTURMA AÇILSIN'

Salim Güran: Tek hücreli hapiste kalıyorum. Ne televizyon ne radyo. Biz de insanız hayvan değil.

Mahkeme Başkanı: Tamam artık toparla. 1 saat oldu.

Salim Güran: Gitmediğim yere benim bazım nasıl gidiyor. Allah peygamber aşkına. Bu kötülük niye?Nevzat hem kızımızı hem aileyi yok etti, Türkiye’yi parmağında oynatıyor. Buradan hakime ve devlet yetkililerine sesleniyorum; lütfen bu kolluk kuvvetlerine geniş çaplı bir soruşturma başlatılsın. Biz vatan haini değiliz.

10.10 'BENİ TUTUKLAMASALAR NEVZAT İTİRAF EDECEKTİ'

Salim Güran: Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti. Nevzat yakalanınca, “Salim Güran,” dedi. Medyadan kan, DNA, her şeyi öğrenmişti.

10.00 'ARABAMDA DNA BULUNDU'

Salim Güran: Kalktılar beni gözaltına aldılar, tutukladılar. Psikolojikman çöktüm. Ömrü hayatımda cezaevi görmemişim. Benim bütün ifadelerim doğru. Kalktılar dediler Narin’in DNA’sı senin aracında çıktı. Dedim çıkmasa şaşardım çünkü aile arabasıdır. "Öyle değil kusma, kan var" dediler. Dedim asla. Sonra beni medyanın önüne attılar. Nevzat Bahtiyar’ın itirafçı olduğunu öğrendim televizyondan. Narin’in cesedi bulundu. Dedim bırakın yeğenimin mezarına gideyim. Bağırıyorum, çağırıyorum bırakmadılar. Bir medya bu kadar kötü olamaz, bir aileyi yok edemez. Beni neden tutukladılar?

O DNA’nın iki ay öncesine mi ait olduğu belli değil. Ama ben o DNA yüzünden cezaevindeyim. Şimdi baz kaydı çıktı. Ben iki yerde birden olabilir miyim? Bu mümkün değil. Ben köydeyim, ama baz kaydı beni dere kenarında gösteriyor. Gitmediğim bir yerde nasıl baz kaydı çıkar? Ben o bölgeye gitmedim.

09.55 JANDARMA 'ÜFÜRÜKÇÜ'YE GİTTİ Mİ?

Salim Güran: Üfürükçü meselesine gelelim. "Bir tane üfürükçü var, ona gidelim" dediler. Dedim devlet gelmiş buraya, o bulacak Sonrasında yengemle birlikte üfürükçüye gittik. Üfürükçü Narin’in Çarıklı'da olduğunu söyledi. Şok olduk. Narin’in yanında iki kişi olduğunu, makarna yediğini söyledi. "Telefonla oynuyor" dedi. Heyecanlandım, bir an umutlandım. O arada yengemi köye bıraktım. Jandarmayla birlikte üfürükçünün dediği yere gittik. Metruk bina. Kapıyı kırdık orada bir şey bulamadık.

09.50 KOLLUK KUVVETLERİNİ SUÇLADI: 'KAMERALARA BAKMADILAR'

Salim Güran: Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyor. Ama kendileri eksik. Narin’in kaybolduğu saatten sonra neden kameralara bakmadın? Bakmadılar ailenin üstüne geldiler.

09.47 'NEVZAT İLE ARİF ARASINDA SORUN VARDI'

Salim Güran: Nevzat ile Arif kardeşim arasında araba satışından bir sorun vardı. Babam araya girdi. 40 bin sen ver, 30 bin Arif versin, 10 bin de muhtar versin. Nevzat dedi param yok. Sıva işi vardı. Bunu yap sana para vereyim. Gitti inşaata baktı bu inşaat 100 bin yapar. Senden 20 bin almam 80’e olur dedi. O sırada aramız açıldı. Nevzat ile yaklaşık 3 ay ben konuşmadım. Bu adam normalde beni gördüğü zaman yanımda otururdu. 3 ay bu adam niye yanıma gelmedi?

09.42 AMCA SALİM, NEVZAT'I İŞARET ETTİ: 'NEDEN ŞÜPHELENMİYORSUNUZ?'

Salim Güran: Narin’in kaybolduğu zaman kızım beni aradı, saat 8 gibi, 'baba Narin kayıp' dedi. Sonra köye geldim. Kalabalığı gördüm, psikolojik olarak zaten çöktüm. Yengem Yüksel Güran ağlıyordu. Hemen komutanı aradım 'yeğenim kayıp' diye. Okul kamerasına jandarmayla birlikte baktık. Narin amcamın kızının yanından ayrılıp patikadan çıkıyor. Narin sonra kayboluyor. Aramaya başladık. Tarlalara, bahçelere baktık. Yok Narin yok. Köpekle aramalar yaptık. Gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik. Barış’ın eşi Yasemin bağırarak, “Sabahleyin bu vahşiyi gördüm!” dedi.

Amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar’ı işaret ederek “Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

09.38 AMCA SALİM OLAY GÜNÜNÜ ANLATIYOR

Salim Güran: Her gün olduğu gibi sabah erken kalktım, tarlaya gittim. Ramazan ve babasıyla tarladaki işlerimizi yaptık. İşlerimi düzene koyduktan sonra çarşıya gittik çocuklarımla. Hükümet konağı karşısında ATM’den 4 bin lira para çektim. İki tane oğlumu aldım çay ocağında oturduk. Süper çocuklarım alışverişi bitirdi köye döndük. Giderken yakıt aldım. Eve geldikten sonra hava sıcaktı klimanın önünde oturdum. Kahvaltılık bir şeyler yedim. İstirahat ettim 4 gibi yukarı tarlaya gittim. Elektrikçiler geldi. Arızaya gelmişler. Bir şeyler yediler. Sonra onların arabasına bindik ve tarlaya gittik. Amcamın oğlunun pamuk tarlası içinde yürüyordum. Ve kurtlanmış amcamın oğlunun tarlası. Onu arayıp söyledim, 'tarlan kurtlanmış' diye. Elektrikçiler gittikten sonra eve geldim. Evde fazla durmadım. O sırada Ramazan beni aradı burada şüpheli bir araba var dedi. Ramazan’ın yanına gittim. Orada tarla işleriyle uğraştım yine.

09.20 AMCA SALİM SANIK KÜRSÜSÜNDE

Sanık kürsüsüne Salim Güran geldi. Salim Güran, savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemine savunmasını yapacak.

09.15 TUTUKLU SANIKLAR SALONA GETİRİLDİ

Mahkeme heyeti yerini aldı, tutuklu sanıklar salona getirildi. Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran, dün oturdukları yerlere oturdu. Nevzat, henüz salona gelmedi. Duruşmayı izlemek için Arif Güran henüz salona gelmedi. Mahkeme başkanı, dün salona alınmamasına karar verdiği için bugün verilecek ara kararla Arif Güran’ın salona alınıp alınmayacağına karar verecek. Öğleden sonra ailelerden sadece 15 kişiyi salona alınacak.

07.10 TUTUKLU SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi