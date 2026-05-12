Çankırı’da Sağanak Kabusu: Yollar Kapandı, Mahsur Kalan Sürücüyü AFAD Kurtardı

Çankırı’da öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, şehri adeta teslim aldı. Yolların göle döndüğü, ev ve iş yerlerini su bastığı kentte belediye ekipleri teyakkuza geçerken, AFAD ekipleri yolda mahsur kalan bir sürücüyü son anda kurtardı.

İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağış dalgası Çankırı’da hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın "sarı" kodlu uyarılarının ardından öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ve yayalar büyük zorluk yaşadı.

AFAD’DAN KRİTİK MÜDAHALE

Yollarda biriken suyun derinleşmesiyle birlikte birçok araç arıza yaparak yolda kaldı. Belediye zabıta ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kent merkezindeki bazı yolları trafiğe kapatırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, su birikintisi içerisinde mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Aşırı yağışlar nedeniyle özellikle zemin ve bodrum katlarda bulunan ev ile iş yerlerini su bastı. Çankırı Belediyesi ekipleri vidanjörlerle tahliye çalışmaları yürütürken, dükkanları sular altında kalan esnaf kovalarla yağmur suyunu boşaltmaya çalıştı.

BELEDİYEDEN SMS’Lİ UYARI

Çankırı Belediyesi, vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği acil durum mesajıyla sel riskinin devam ettiğini duyurdu.

Sel riski nedeniyle bodrum ve zemin katlardaki yaşam alanlarının terk edilmesi istendi. Araçların yüksek bölgelere çekilmesi, dere yatakları ve eğimli arazilerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Belediye ekiplerinin ve iş makinelerinin sahada aralıksız görev yaptığı vurgulandı.

Kaynak: AA

