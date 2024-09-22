Çankırı'da Feci Kaza! Otomobil Şarampole Devrildi: 3'ü Çocuk 7 Yaralı

Çankırı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Çankırı'da Feci Kaza! Otomobil Şarampole Devrildi: 3'ü Çocuk 7 Yaralı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Gümerdiğin mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobil içerisinde bulunan C.Y. (25), A.S. (21), Ö.A.G. (8), O.A.G. (3), M.S. (51), D.E.Y. (3), G.G. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Çankırı Trafik kazası
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