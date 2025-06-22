Çankırı'da Bir Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da yangına teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, hasarın boyutu ortaya çıktı.

Çankırı'da Bir Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı’da bir evde yangın çıktı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Abdulhalik Renda Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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