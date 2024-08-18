Çankırı'da ATV, Motokros ve Offroad Gösterisi Düzenlendi

Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında ATV, motokros ve offroad gösterisi gerçekleştirildi.

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Çankırı'da ATV, Motokros ve Offroad Gösterisi Düzenlendi

Çankırı Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Parkı mevkisinde hazırlanan zorlu parkurda sürücüler, çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda vatandaş da sürücülerin heyecanına ortak oldu.

Çankırı Offroad Kulübü Üyesi Mehmet Sevindim, AA muhabirine, Kulüp ve Çankırı Belediyesi tarafından güzel bir pist hazırladıklarını söyledi.

Etkinlikte izleyicilerin eğlendiğini ve güzel bir yarış olduğunu belirten Sevindim, "Amaç burada centilmenlik yarışıydı, insanlar farklı bir atmosfer solusunlar, bu heyecanı hissetsinler istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tüm yarışmacı arkadaşlara sonsuz şükranlarımı sunarım. UTV, motokros ve pikap olmak üzere üç kategoride yarışmaları yaptık. Hepsi de birbirinden güzeldi. Her yıl daha da iyiye gidiyor organizasyon. Önümüzdeki yıl daha da iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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