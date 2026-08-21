Çankırı Güne Sarsıntıyla Başladı: Ilgaz'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) AFAD, güne deprem haberiyle başlayan Çankırı’da yaşanan sarsıntının detaylarını paylaştı.

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Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 05.06’da merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

YERİN 12 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre sarsıntı, yerin 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da ani bir bina hasarı ihbarı alınmadığı bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki saha tarama çalışmaları sürerken, sarsıntı Çankırı merkez ve yakın çevresindeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Bölge halkı sarsıntıyla birlikte kısa süreli bir tedirginlik yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi