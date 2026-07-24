Çankaya Belediyesi Soruşturması Derinleşiyor: Tutuklu Sayısı 26'ya Çıktı

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ile belediye iştiraki şirket çalışanı G.G. tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

Son Güncelleme:
Çankaya Belediyesi Soruşturması Derinleşiyor: Tutuklu Sayısı 26'ya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ile belediye iştiraki şirket çalışanı G.G. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce, görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte dosyada tutuklu sayısı 26'ya çıktı.

Çankaya Belediyesi Başkan Vekili CHP'li Haldun Güler OlduÇankaya Belediyesi Başkan Vekili CHP'li Haldun Güler OlduGüncel

Başsavcılıktan Çankaya Belediyesi'ne Operasyon Açıklaması: Soruşturma İstanbul'a UzandıBaşsavcılıktan Çankaya Belediyesi'ne Operasyon Açıklaması: Soruşturma İstanbul'a UzandıGüncel

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Görevden UzaklaştırıldıCHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Görevden UzaklaştırıldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Moda İskelesi Beltur'da Tepki Çeken Evcil Hayvan Yasağı Moda İskelesi Beltur'da Tepki Çeken Evcil Hayvan Yasağı
Gülistan Doku Dosyasında Deprem: SIM Kart Oyunu Çöktü, Kritik İsim Tutuklandı SIM Kart Oyunu Çöktü, Kritik İsim Tutuklandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı YENİ Parti'nin Logosu Ortaya Çıktı
İşte YENİ Parti’nin A Takımı: Özgür Özel’in Kurmay Kadrosunda Kimler Var? Grup Başkanvekilleri, PM ve YDK Tam Liste Özgür Özel’in Kurmay Kadrosunda Kimler Var? Grup Başkanvekilleri, PM ve YDK Tam Liste
CHP'de YENİ Parti Depremi: İşte Özel İle Birlikte İstifa Eden 90 Milletvekili İşte Özel İle Birlikte İstifa Eden 90 İsim
Özgür Özel CHP'den İstifa Edip YENİ Parti'nin İmzasını Attı: Kuruluş Dilekçesi Teslim Edildi İstifa Edip YENİ Parti'nin İmzasını Attı
Cemil Tugay'dan Flaş AK Parti Açıklaması Cemil Tugay Kararını Açıkladı