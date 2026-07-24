Çankaya Belediyesi Soruşturması Derinleşiyor: Tutuklu Sayısı 26'ya Çıktı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ile belediye iştiraki şirket çalışanı G.G. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce, görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte dosyada tutuklu sayısı 26'ya çıktı.

Kaynak: DHA