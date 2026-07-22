Çankaya Belediyesi Başkan Vekili CHP'li Haldun Güler Oldu

Çankaya Belediyesi Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından bugün başkan vekili seçimi, 2 CHP'li adayla yapıldı. Belediye Meclisi'nde yapılan seçimler 2. turda sonuçlandı. Haldun Güler, 37 oy alarak Çankaya Belediye Başkan Vekili olurken, Fevzi Gümüş 2 oy aldı.

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Çankaya Belediyesi Başkan Vekili CHP'li Haldun Güler Oldu
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Çankaya Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yerine geçecek başkan vekilini seçmek amacıyla toplandı.

CHP'Lİ İKİ İSİM YARIŞTI

Başkanvekili seçimine, CHP grubundan Belediye Meclis Üyesi Mali Müşavir Haldun Güler ile Meclis 2. Başkanvekili avukat Fevzi Gümüş aday oldu.

BAŞKAN VEKİLİ HALDUN GÜNER OLDU

Çankaya Belediye Meclisi'nde Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Çankaya Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'nin adayı Haldun Güler seçildi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Gizli oyla seçilen adayların, ilk iki turda 46 üye tam sayısından 31 oyu alması gerekiyordu.

Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş ise 6 oy aldı. Oyların ikisi geçersiz sayılırken, 5 üye boş oy kullandı. Adaylardan ikisi de 31 oya ulaşamadığından, seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turda seçimi CHP'nin adayı Haldun Güler kazandı.

43 OYUN 37'SİNİ ALDI

İkinci turda ise, 43 oy kullanıldı. 3 kişi boş oy kullanırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Haldun Güler, 37 oy alarak Çankaya Belediye Başkanvekili görevine seçildi. Fevzi Gümüş, 2 oy alarak seçimi kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz’da tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA-ANKA

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