Candan Kardeşler İkinci Kez Hakim Karşısında

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın yargılanmalarına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan kardeşlerden Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Nihal Candan, adliyeye gelirken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İHA