Candan Kardeşler İkinci Kez Hakim Karşısında

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmaya katılan Nihal Candan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Son Güncelleme:

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın yargılanmalarına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan kardeşlerden Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Nihal Candan, adliyeye gelirken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Candan Kardeşlere Savunma Sırası Gelmedi; Duruşma ErtelendiCandan Kardeşlere Savunma Sırası Gelmedi; Duruşma ErtelendiGüncel
Nihal Candan Adliyeye Beyazlar İçinde GeldiNihal Candan Adliyeye Beyazlar İçinde GeldiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bahar Candan Nihal Candan
Son Güncelleme:
Polat Çifti Davasında Tüm Sanıklara Tahliye! Engin Polat da Tahliye Edildi!
Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm
16 Yaşındaki Ayça'dan 7 Gündür Haber Yok! 16 Yaşındaki Ayça'dan 7 Gündür Haber Yok!
NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı