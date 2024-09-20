'Candan Kardeşler' 5. Kez Hakim Karşısında: Duruşma Salonunda Babasına Dönüp Böyle Haykırdı

'Dolandırıcılık' ve 'Suç örgütüne üye olmak' suçlarından aralarında sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davanın 5. celsesi Kücükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İddianamede Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

'DUA ETTİM, ÇOK ENERJİK UYANDIM'

Duruşma salonunda bulunan Nihal Candan kardeşi tutuklu sanık Bahar Candan'a moral vermek için, “Kıyafetlerini dolaba yerleştirdim, tütsüler yaktım, sabah dua ettim çok enerjik uyandım. Seninle birlikte eskisi gibi kahve içeceğiz. Sakın araya girme, avukatlar savunma yapsın" diyerek eli ile kalp işareti yaptı.

'BİZ NEYİN İÇERİSİNDEYİZ!'

Tutuklu sanık Bahar Candan babasına, "Niye bu kadar uzatıyorlar? Biz neyin içerisindeyiz?" diyerek yakındı. Baba ise "Sakin ol" diyerek karşılık verdi.

'KAMERALARA GÜLÜMSEYELİM DİYE...'

Bahar Candan savunmasında, “Ben hesabıma 13 milyon gelmiş gibi bir paylaşımda bulundum. Halbuki hesabımda 1 milyon lira para var. Gerçek değil bu. Yok böyle bir para. Bizi soruşturmaya rock grubu gibi dahil ettiler kameralara gülümseyelim diye. Ablam ve benim bu dosyada olmamız dikkat dağıtıyor ve gerçeğin ortaya çıkmasına engel oluyor. Ben yine suçluların en ağır cezayı alması için medyada en ağır yükü omuzlarıma alırım ama bu durum maddi gerçeğin ortaya çıkmasına engel oluyor" dedi.

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM

Savcı, müştekilerin mevcut zararlarının giderilmesi için süre verilmesine, adli kontrol kararı olan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma sanık avukatlarının savunmaları ile sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA