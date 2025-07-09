Çan’da Trafik Kazası, 1 Yaralı
Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Mesut Hulki Önür Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan P. yönetimindeki aracın park alanından ana yola kontrolsüz çıkması sonucu motosiklet araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ergün Ekinci hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: