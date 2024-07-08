Gazeteci Canan Kaya Yazdı: Batman'da İntihar Vakaları Neden Yeniden Arttı? 8 Yaşındaki Ş.S.’ye Ne Oldu?

1990 yılında Siirt’ten ayrılıp il olan Batman’daki en büyük sorunlardan biri genç kadın intiharlarıydı. Batman’a göçen kalabalık ailelerin birkaç gözlük evlerde toplu halde yaşadığı o yıllarda yoksulluk, aile içi şiddet, cinsel istismar ve baskı ön plandaydı. Türkiye Hizbullah’ının doğduğu il olan şehirde, kadınların yüzüne kezzap atılıyor ve zorla evlendiriliyorlardı.

O dönem yaşanan genç kadın intiharlarının en büyük nedenleri cinsel istismar, sokağa çıkamamak, pantolon giyememek ve eğitimden mahrum bırakılmak gibi olgulardı. Uluslararası medyaya, kitaplara, makalelere konu olan bu intiharlar ne yazık ki günümüzde de devam ediyor.

Ancak bugünkü tabloya baktığımızda genç erkeklerin de intihar ettiği görülüyor. Batman’da 14’ün üzerinde gecekondulardan oluşan getto mahalle var. Bu intiharların büyük bir çoğunluğu ise bu mahallelerde meydana gelmiş.

SON 35 GÜNDE 18 İNTİHAR VAKASI

İntihar vakalarına ilişkin resmi kaynaklardan bilgi almak neredeyse imkansız. Bölgede halihazırda yapılmış kapsamlı bir çalışma da yok. Halkın bir bölümü de kentin bu meseleyle gündeme gelmesinden rahatsız. Azımsanamayacak bir bölümü ise çözüm bulunmasını istiyor. Bu nedenle yalnızca yerel kaynaklardan bilgi almak mümkün. Yerel basın, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından edindiğimiz bilgiye göre; Batman’da son 35 günde 18 kişi intihar etti.

CİNSEL İSTİSMAR, UYUŞTURUCU VE SANAL BAHİS…

İntihar edenlerin çoğu genç erkeklerden oluşuyor. Yaş ortalamaları 14 ila 22 yaşa arasında değişiyor. Gençleri intihara sürükleyen nedenlere ilişkin detaylı bir bilgi yok. Aileler röportaj vermekten kaçınıyor, bölge halkı da nedenlerini tam olarak bilmiyor. Ancak adliye ve hastane kaynaklarından dinlediğim vakalarda cinsel istismar ve uyuşturucu ilk sıralarda yer alıyor.

8 YAŞINDAKİ Ş.S’YE NE OLDU?

Bu intiharlardan en dikkat çekici olanı ise vakaların en çok meydana geldiği Kozluk ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıkları…

7 Ocak 2024’te evinin önünde ipte asılı bulunan 8 yaşındaki Ş.S., ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. 9 Ocak tarihinde medyaya yansıyan olaya ilişkin sosyal medyada çocuğun cinsel istismara uğradığı ve gözaltılar olduğu öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı iddialarını yalanlayarak soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı. O tarihten sonra da ne ulusal ne de yerel basında tek bir haber yer almadı.

GAZETEYİ BASTILAR, TEHDİT ETTİLER!

Aslında olayı ilk duyuran gazeteci, Batman’ın yerel gazetesi Sonsöz’de çalışan Hatice Türkan oldu. Türkan’ın aktarımına göre, haberi yayımladıktan kısa bir süre sonra Ş.S.’nin ailesi iki araçla gazeteyi bastı ve haberin yayından kaldırılması için baskı yaptı. Türkan, haberi kaldırmayacağını söyleyince de “Seni Batman’da barındırmayız” diyerek gazeteciyi tehdit ettiler. Türkan, direnince de yalnızca 1,5 gün sonra habere erişim engeli getirttiler.

AİLE, 'ASMA DALINA DOLANDI' DEMİŞ!

Gazeteci Türkan, ailenin kendisine çocuğun ipte asılı olmadığını, oyun oynarken asma dalına dolandığını ve o dalın boynunu kestiğini söylediklerini belirtiyor.

DOKTORLAR ‘CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİ VAR’ DİYOR

Ancak Ş.S.’nin hastaneye kaldırıldığı gün tutulan hasta kayıt formunda; çocuğun kalbi durmuş bir şekilde geldiği, kalp masajı yapıldığı, boyun çevresinde 1 santim eninde ası izi olduğu ve entübe edildiği belirtiliyor. 12 Mart tarihine kadar hastanede tedavi gören Ş.S, bu olaydan sonra ne yazık ki engelli kaldı… Görüştüğüm doktorlar ise cinsel istismara ilişkin güçlü bulgular olduğunu söylüyor. Adliye ve hastane kaynakları ‘intihar’ diyorlar ama hâlâ çok fazla soru işareti var.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AHIRDA KENDİNİ ASTI

Bir başka vaka ise yine yakın bir tarihte kaynağımın ismini açıklamak istemediği bir beldede gerçekleşmiş. 14 yaşındaki bir çocuk, evlerinin önündeki ahırda ipte asılı bulunmuş. Olayla ilgili yapılan soruşturmada çocuğun cinsel istismar sonucu intihar ettiği ortaya çıkmış. Çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs ise aile üyelerinden biri…

Yine bir başka genç kadın intiharı da ailesi istediği gibi giyinmesine izin vermediği için gerçekleşiyor. Radikal muhafazakar bir ailenin kızı olan genç, intihar etmeden önce babasının son sözleri “Ahiretini yakma kızım” olmuş…

Batman’daki genç kadın intiharlarının büyük bir çoğunluğu cinsel istismar, aile baskısı ve uyuşturucu nedeniyle gerçekleştiği görülüyor. Genç erkeklerin intihar nedenlerinin başında ise yine uyuşturucu ve dijital kumar geliyor.

Şehirde şöyle çelişkili bir durum var: Bir tarafta arazi zengini büyük aileler, diğer tarafta gettolara sıkışmış yoksul halk. Bu mahallelerde muhafazakarlık da ağır basıyor. Bu iki uçurumun arasında kalanlar ise çocuklar ve gençler olmuş.

DEM PARTİ BATMAN İL EŞ BAŞKANI DA KUZENİNİ KAYBETMİŞ

Konuştuğum 3 kişiden ikisi intihar sonucu bir yakını kaybetmiş. İntihar eden gençlerden biri de DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Songül Korkmaz’ın kuzeni… Kuzenini 29 Haziran’da kaybeden Korkmaz, şunları söylüyor:

“Daha 22 yaşında olan bir kuzenimi kaybettim. Yakın tarihte sevdiği kızla bir nişanlılık süreci oldu ve 20 gün sonra intihar etti. Aile olarak hâlâ sebebini öğrenmiş değiliz.”

Songül Hanım’ın da belirttiği gibi özellikle de genç erkek intiharlarının nedeni tam olarak bilinmiyor. Yalnızca Batman’da değil, Türkiye genelinde ciddi bir artış olduğu da görülüyor.

Mikrofon uzattığım Batman halkı ise en temel nedeninin uyuşturucu olduğunu söylüyor. Aktarımlarına göre Batman, uyuşturucunun çok rahat temin edildiği ve tüketildiği bir şehir haline gelmiş. En büyük risk altında bulunanlar da gençler…

'GENÇLERİN YÜZDE 45’İ UYUŞTURUCU KULLANIYOR'

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği (TUMED) Batman İl Başkanı Mehmet Demirhan, emniyet ile birlikte yaptıkları bir çalışmada Batman’daki gençlerin yüzde 45’nin uyuşturucu kullandığını söylüyor. Kentte uyuşturucu kullanma yaşının ise 13’e kadar düştüğünü belirtiyor.

YARIN DEVAM EDECEK...

Kaynak: Gerçek Gündem