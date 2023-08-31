Canan Karatay'dan 2025 için korkutan öngörü: 'Herkes buna hazırlık yapıyor'

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, 2025 yılı için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzman isim, dünyayı bekleyen yeni bir felaketi işaret edip yaptığı uyarı nedeniyle gündem oldu.



