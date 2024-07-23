Canan Karatay 'Sakın' Diyerek Uyardı: Bu Meşrubatı İçmek Bağışıklık Sisteminizi Altüst Ediyor

Prof. Dr. Canan Karatay, günümüzde çocuklar tarafından dahi yaygın olarak tüketilen bu içeceklere ilişkin "zehir saçıyorlar" uyarısında bulunurken, enerji içeceklerinin vücutta en hızlı hasar verdiği bölgenin bağışıklık sistemi olduğunu belirtti.



Karatay, konuya ilişkin yaptığı uyarıda: ""Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir" dedi.



KALP SAĞLIĞINA DA CİDDİ ZARAR VERİYOR



Enerji içeceklerinin zararı bağışıklık sistemi ile sınırlı değil. Yaygın tüketim halinde kalp için de onarılmaz hasarlara yol açan bu ürünler, alkolden bile daha hızlı şekilde karaciğerin yağlanmasına neden oluyor. Enerji içeceklerinin hastalıklara karşı savunma sistemine zarar verdiğini belirten Karatay, "Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır." dedi.