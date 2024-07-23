Canan Karatay 'Sakın' Diyerek Uyardı: Bu Meşrubatı İçmek Bağışıklık Sisteminizi Altüst Ediyor
Beslenme üzerine yaptığı çıkışlar ile gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, marketlerde sıklıkla satılan bir meşrubata ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Karatay, bu içeceği düzenli şekilde tüketenlerde kalp, sinir ve bağışıklık sistemi problemleri görüldüğünü belirterek, "sakın içmeyin, uzak durun" ifadelerini kullandı.
İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son dönemde başta sporcular ve gençler olmak üzere toplumun geniş kesimi tarafından yoğun şekilde tüketilen enerji içecekleri hakkında uyarılarda bulundu.
Karatay, enerji verdiği iddiasıyla tüketilen kafein bazlı bu içeceklerin alkolden daha zararlı olduğunu iddia ederek, sağlığa zararlarını sıraladı.
ENERJİ İÇECEKLERİ NEDEN SAĞLIĞA ZARARLIDIR?
Enerji içecekleri, bünyesinde bulundurduğu yüksek kafein ve şeker oranı nedeniyle oldukça fazla kaloriye sahiptir. Kullanım esnasında kısa sürede bir enerji artışı sağlıyor olsa da, düzenli olarak enerji içeceği içen kişilerde kısa sürede oluşan tölerans, söz konusu etkinin önemli ölçüde kaybolmasına neden olur. Ayrıca düzenli olarak enerji içeceği tüketen kişilerde sıklıkla rastlanılan sağlık sorunları, enerji içeceklerin vücut üzerinde yarattığı tahribatı kanıtlar nitelikler taşıyor.
Büyük boyutlarda içilen enerji içecekleri kalp atış hızını artırmanın yanı sıra, uykusuzluk ve kronik huzursuzluğa neden olabilir.
Prof. Dr. Canan Karatay, günümüzde çocuklar tarafından dahi yaygın olarak tüketilen bu içeceklere ilişkin "zehir saçıyorlar" uyarısında bulunurken, enerji içeceklerinin vücutta en hızlı hasar verdiği bölgenin bağışıklık sistemi olduğunu belirtti.
Karatay, konuya ilişkin yaptığı uyarıda: ""Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir" dedi.
KALP SAĞLIĞINA DA CİDDİ ZARAR VERİYOR
Enerji içeceklerinin zararı bağışıklık sistemi ile sınırlı değil. Yaygın tüketim halinde kalp için de onarılmaz hasarlara yol açan bu ürünler, alkolden bile daha hızlı şekilde karaciğerin yağlanmasına neden oluyor. Enerji içeceklerinin hastalıklara karşı savunma sistemine zarar verdiğini belirten Karatay, "Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır." dedi.