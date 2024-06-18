Çanakkale'deki orman yangını büyüyor: İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına arazözler ile karadan, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.

TARİHİ ADAYA GİRİŞLER YASAKLANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Gelibolu Yarımadası'nı tehdit etmeye başladı. Yangın nedeniyle Büyükanafarta köyü tahliye edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Orman Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgede 362 kişiden oluşan ekipler, 9 uçak, 6 helikopter ve 67 kara aracıyla yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.

MSB'DEN DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada; Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personelin görevlendirildiği bildirildi.

GEMİ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Kıyı Emniyeti'nin Çanakkale Boğazı gemi trafiğine askıya alınmasını açıklamasından saatler sonra yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, orman yangını nedeniyle tek yönlü durdurulan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü.