Çanakkale'de Yolcu Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir otobüs devrildi. Kazada 46 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Balıkesir'den Çanakkale istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AYD 067 plakalı tur otobüsü, Biga Çevre Yolu'nda tarlaya devrildi.

46 YARALI

Kazada yaralanan sürücü ile 45 yolcu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Biga ve Lapseki'deki hastanelere kaldırıldı.

'KİMSENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR'

Bazı yaralıların taburcu edildiği, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, tek taraflı otobüs kazasını yakından takip ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri ilçemizdeki hastanelerimizde devam etmektedir. Çok şükür, mevcut bilgilere göre kazadan etkilenen vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-İHA

Çanakkale Trafik kazası
