Çanakkale'de Vahşet: 72 Yaşındaki Kadın Sopayla Katledildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ramazan Cantürk, birlikte yaşadığı Maya Ülker'i tahta sopayla döverek öldürdü.

Son Güncelleme:
Çanakkale'de Vahşet: 72 Yaşındaki Kadın Sopayla Katledildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ramazan Cantürk (73) ile yaklaşık 40 yıldır beraber yaşadığı Maya Ülker (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Cantürk, Ülker'i tahta sopayla dövdü. Ülker, kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli de gözaltına alındı. Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp Kadından Acı Haber: Derede Cesedi BulunduKayıp Kadından Acı Haber: Derede Cesedi BulunduGüncel

Malatya'da Şüpheli Ölüm: 18 Yaşındaki Beyzanur Parkta Asılı Halde BulunduMalatya'da Şüpheli Ölüm: 18 Yaşındaki Beyzanur Parkta Asılı Halde BulunduGüncel

Antalya’da Şüpheli Ölüm: İsveçli Kadın Otel Odasında Cansız BulunduAntalya’da Şüpheli Ölüm: İsveçli Kadın Otel Odasında Cansız BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Bayram Ziyareti Cinayetle Bitti: Yazar Ayten Öztürk Öldürüldü Bayram Ziyareti Cinayetle Bitti: Yazar Ayten Öztürk Öldürüldü
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Antalya'da Korkutan Kayıp: 16 Yaşındaki Yasemin'den 3 Gündür Haber Alınamıyor 16 Yaşındaki Yasemin'den 3 Gündür Haber Alınamıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı: O Koltuğa Kimseyi Oturtmadı, İsimler Belli Oldu Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı
Kılıçdaroğlu: Hesap Soracağım, Tertemiz Bir Kurultay Yapacağız Kılıçdaroğlu: Hesap Soracağım, Tertemiz Bir Kurultay Yapacağız
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti
EYT'lilere Kötü Haber: SGK Harekete Geçti, Maaşınız Kesilebilir! Paralar Geri İstenecek EYT'lilere Kötü Haber: SGK Harekete Geçti, Maaşınız Kesilebilir! Paralar Geri İstenecek
Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı