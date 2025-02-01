Çanakkale'de TIR'a Çarpan Otomobil Sürücüsü Öldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, otomobilin TIR'ın dorsesine çarpması sonucu sürücü R.Ç. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan yolcu A.Ç. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale'de TIR'a Çarpan Otomobil Sürücüsü Öldü

Çanakkale'de Çan'dan Yenice yönüne seyir halindeki R.Ç'nin kullandığı 17 HZ 433 plakalı otomobil, Derenti kavşağında S.E. idaresindeki 55 AAB 685 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücü R.Ç, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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