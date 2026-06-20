Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Alevler Rüzgarın Etkisiyle Büyüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde, tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin ve köylülerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, arazözlerin yanı sıra Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı. Köylülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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