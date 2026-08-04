Çanakkale'de Sevindiren Haber: Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

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İlçeye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: AA-DHA

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