Çanakkale'de Orman Yangını, Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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Çanakkale Orman yangınları
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