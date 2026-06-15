Çanakkale'de Orman Yangını, Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA