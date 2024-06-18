Çanakkale'de orman yangını! Gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Çanakkale'de başlayan orman yangını nedeniyle gemi trafiği tek yönlü olarak askıya alındı.

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Çanakkale'de orman yangını! Gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına arazözler ile karadan, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale'de orman yangını! Gemi trafiği tek yönlü askıya alındı - Resim : 1

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