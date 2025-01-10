Çanakkale'de Motosiklet Kazası: İki Öğrenci Yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde S.A. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletteki sürücü ve yanındaki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Çanakkale'de Motosiklet Kazası: İki Öğrenci Yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi dün akşam saat 22.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi'nden Ezine ilçesi istikametine doğru gitmekte olan S.A. yönetimdeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada bir erkek, bir kız öğrenci yaralandı. Erkek öğrenci S.A. (20) ve kız öğrenci G.B. (19) olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Çanakkale Trafik kazası
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