Çanakkale'de Motosiklet Kazası: İki Öğrenci Yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde S.A. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletteki sürücü ve yanındaki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi dün akşam saat 22.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi'nden Ezine ilçesi istikametine doğru gitmekte olan S.A. yönetimdeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
2 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kazada bir erkek, bir kız öğrenci yaralandı. Erkek öğrenci S.A. (20) ve kız öğrenci G.B. (19) olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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