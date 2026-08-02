Çanakkale'de Korkutan Yangın: Ekipler Alarma Geçti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Yangın, saat 15.45 sıralarında Muratlar ile Hacıbekirler köyleri yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin geniş bir alana yayılması üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına 6 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle müdahale edildiğini duyurdu.
Kaynak: AA-DHA
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