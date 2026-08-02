Çanakkale'de Korkutan Yangın: 9 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Valilik, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Çanakkale'de Korkutan Yangın: 9 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın, Muratlar ile Hacıbekirler köyleri yakınındaki ormanlık alanda saat 15.56 sıralarında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilk etapta 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle müdahale edildiğini duyurdu.

Çanakkale Valiliği ise daha sonra yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının genişletildiğini belirtti. Açıklamaya göre yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler ve 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personelle müdahale ediliyor.

Valilik, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun bulunmadığını bildirerek, ekiplerin yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Çanakkale Orman yangınları
Son Güncelleme:
Cizre'de Termometreler 49 Dereceye Dayandı, Sokaklar Bomboş Kaldı Aşırı Sıcaklarda Sokaklar Issız Kaldı
Şanlıurfa'da Film Gibi Milyonluk Soygun! Jandarma Kıyafeti Giyip Yol Kestiler Şanlıurfa'da Film Gibi Milyonluk Soygun! Jandarma Kıyafeti Giyip Yol Kestiler
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı Bekleniyor: Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda Bir Belediye Başkanı Daha AK Parti Yolunda
Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti Erdal Beşikçioğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelir ve Behzat Ç. Savunması Dikkat Çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan FETÖ Mensubu Pilotun Çantasından Servet Çıktı
Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Özgür Özel Sessizliğini Bozdu
Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Flaş Gelişme: Erdal Beşikçioğlu Adliyeye Sevk Edildi Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Flaş Gelişme