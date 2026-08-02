Çanakkale'de Korkutan Yangın: 9 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın, Muratlar ile Hacıbekirler köyleri yakınındaki ormanlık alanda saat 15.56 sıralarında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilk etapta 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle müdahale edildiğini duyurdu.

Çanakkale Valiliği ise daha sonra yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının genişletildiğini belirtti. Açıklamaya göre yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler ve 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personelle müdahale ediliyor.

Valilik, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun bulunmadığını bildirerek, ekiplerin yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA-DHA