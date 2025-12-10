Çanakkale’de Kan Donduran Olay! Avukat, Annesini Öldürdü!

Çanakkale’de avukat Ö.Y. ile annesi F.Y.G. arasında çıkan tartışmada kan aktı. Ö.Y.’nin kesici aletle yaraladığı F.Y.G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Ö.Y. ile kavga sonrası evden ayrıldığı belirtilen üvey baba polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Barışkent Mahallesi Ege Sokak’ta bulunan bir sitede önceki gün oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan F.Y.G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYDAN SONRA KENDİSİ İHBAR ETTİ

Avukat olduğu belirtilen Ö.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle annesini kesici bir aletle yaraladı. Şüpheli Ö.Y.'nin durumu yetkililere bildirmesi üzerine adrese gönderilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı.

AVUKAT VE ÜVEY BABA GÖZALTINDA

Herhangi bir baroya kayıtlı olmadığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ö.Y., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, bir önceki akşam çıkan tartışmanın ardından evden ayrıldığı belirtilen üvey baba da ekipler tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

