Çanakkale'de Çıkan Yangın Orman Yangını Kontrol Altında

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar ve Hacıbekirler köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 9 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler ve itfaiye araçlarının da aralarında bulunduğu toplam 111 araç ve 488 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 15.56'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bölgede ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında özveriyle görev yapan başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri, açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA-DHA