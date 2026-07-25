4 Gündür Aranıyordu, Ölü Bulundu

Çanakkale'nin merkeze bağlı Işıklar köyünde 4 gündür haber alınamayan 36 yaşındaki A.K, ekiplerin dron destekli arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

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4 Gündür Aranıyordu, Ölü Bulundu
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Merkeze bağlı Işıklar köyünde yaşayan 36 yaşındaki A.K'den 4 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarı yaptı. İhbar üzerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve AKUT ekiplerince, kayıp kişinin son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin dron destekli çalışması sonucu Göztepe mevkisinde A.K'nin cesedi bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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