Çanakkale'de 20'si Çocuk 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 20'si çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 20'si Çocuk 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 tarafından lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botları KB-111 ve KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 20'si çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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