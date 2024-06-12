Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı

Çanakkale Valiliği, Çan ilçesinde trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması sırasında yaşanan olayla ilgili görevden uzaklaştırılan 2 polis memurundan birinin tutuklandığını duyurdu.

BİR POLİS TUTUKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 11 Haziran Salı günü saat 00.30 sularında trafik kazası yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kazaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranış hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir araca çarparak kaza yapan araç sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmış, yakalanan sürücü ile yanındaki kişi 2 polis tarafından sokak ortasında darp edilmişti.

Darp sonrası hastaneye giden 'şüphelilerin' vücudunda kırıklar olduğu öğrenilmiş ve görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte polisler hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA