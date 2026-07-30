Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan PILATUS MARINE isimli yük gemisinin yeniden yüzdürüldüğünü ve boğazın gemi trafiğine yeniden açıldığını açıkladı.

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Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Çanakkale Boğazı Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturan, Suriye'den Rusya'ya seyir halindeki 190 metre boyundaki San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adamlarımızın gerçekleştirdiği kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemesinin ardından başlatılan kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden yüzdürüldü.

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde KIYEM-1 Botumuz ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörlerimizin yürüttüğü operasyon başarıyla tamamlandı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği ise geminin boğaz geçişini emniyetle tamamlamasının ardından kuzey-güney yönünde yeniden gemi trafiğine açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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