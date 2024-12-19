Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisim görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle saat 02.05 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarıyla paralel olarak Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle, boğaz trafiği saat 02.05 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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Kaynak: İHA

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