Çanakkale Bayramiç'teki Orman Yangını Havadan ve Karadan Kuşatmayla Kontrol Altında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan ve paniğe yol açan orman yangını, 19 uçağın ve helikopterin katıldığı dev hava filosu ile 196 personelin mücadelesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Bayramiç'teki Orman Yangını Havadan ve Karadan Kuşatmayla Kontrol Altında - Resim : 1

9 UÇAK VE 10 HELİKOPTERLE DEV HAVA KUŞATMASI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan etkili bir şekilde müdahale edilmektedir" ifadesini kullandı.

TAMAMEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA-İHA

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