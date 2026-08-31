Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangını: Ekipler Yiğitler Köyü İçin Seferber Oldu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan zamana karşı yarışıyor.
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi, bugün öğleden sonra ormanlık alandan yükselen alevlerle sarsıldı. İlçeye bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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