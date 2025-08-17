Çanakkale Ateş Çemberinde! Evler Tahliye Edildi, Yangın Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28’de çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Alevlerin Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara sıçraması üzerine bölgede havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın tahliye edildiğini, bunlardan 112’sinin Eceabat Gençlik Konukevi’nde misafir edildiğini bildirdi. Toraman, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi.

Yangına dün akşam saatlerine kadar 12 uçak, 12 helikopter, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 çeşitli araç ve toplam 985 personel ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte karadan çalışmalar sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden devreye girdi.

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun Karainebeyli, Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gece boyunca karadan çalışma yürütüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

İşte orman yangınlarında dakika dakika gelişmeler...

07.00 HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Çanakkale'deki orman yangını için helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını sürüyor



📌Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı pic.twitter.com/V0CfFdNAIA — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 17, 2025

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından duyurulan açıklamasında, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

01.00 GELİBOLU'DA TAHLİYELER BAŞLADI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın sürerken tedbir amacıyla tahliye edilen 5 köyden toplam 251 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

00.15 ELAZIĞ'DA YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Akbulut köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve etkili çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.00 BURSA'DA YANGINLARIN BİRİ BİTİYOR BİRİ BAŞLIYOR

Bursa'nın birçok yerinde peş peşe çıkan yangınlar, insanların yüreğini ağzına getirdi. Son olarak İznik ilçesinde meyve bahçesi alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Bursa'nın merkez ve farklı ilçelerinde meydana gelen yangınlar, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Son olarak İznik ilçesinde akşam saatlerinde Elbeyli Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin de sevk edilmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA