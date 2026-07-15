Çanakkale Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Çanakkale depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.15'te merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Yerin 13,03 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 15, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [37.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-07-15
Saat:22:15:19 TSİ
Enlem:39.35067 N
Boylam:25.6605 E
Derinlik:13.03 km
Detay:https://t.co/CdJDtV8S84@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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