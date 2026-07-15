Çanakkale Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem

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Çanakkale depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.15'te merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 13,03 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi