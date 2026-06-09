Can Polat'ın Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı: Engin Polat ve Daltonlar Hakkında Flaş İddia

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın tatil yaptıkları otelde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Can Polat cinayetini işleyen tetikçi Serhat Altun'un emniyetteki ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Serhat Altun, tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

SOSYAL MEDYADAN İLETİŞİME GEÇTİ

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ailesi ile problemler yaşadığını, işsiz olduğunu söyleyen Altun, çete ile ilk teması Nisan ayında sosyal medya platformu Instagram üzerinden kurduğunu anlattı. Suç çeteleriyle ilgili bir paylaşımın altındaki yorumları okuduğunu ve "Bu çetelere nasıl katılıyoruz?" şeklinde yorum yaptığını, profilinde maskeli bir kişinin fotoğrafı bulunan ve kullanıcı adını "DltGolfo34" olarak hatırladığı hesabın bu kişiye "DM gel" yanıtını verdiğini söyledi.

ÇETEYE GİRMEK İÇİN KİMLİK KONTROLÜ

Merak ettiğini belirten Altun, söz konusu hesaba "Siz Daltonlar çetesinden misiniz?" şeklinde mesaj gönderdiğini aktardı. İfadesinde, "Bu kullanıcı ilk olarak 'Sen kimsin, bir hikayeni anlat bakalım' şeklinde mesaj gönderdi. Bende kendisine çalıştığım işlerden, yaşantımdan, şu an işsiz durumda olmamdan, maddi durumumun kötü olmasından, ailemin üzerimde baskı oluşturmasını içerir bir mesaj gönderdim. 'Tamam biz aramızda değerlendireceğiz' şeklinde dönüş yaptı. Ertesi gün yani 10 Nisan 2026 günü kimlik kontrolü ardından 'Tamam sen temizsin’ diyerek Daltonlar çetesine kabul edildim" şeklinde konuştu.

İLK GÖREV KONYA'DA CİNAYET

Serhat Altun, aynı gün kendisine Konya'da yapılacak bir işten söz edildiğini ve para kazanabileceğinin söylendiğini belirtti. İşin ayrıntısını sorduğunda, "bir kişinin vurulması gerektiği" yanıtını aldığını aktardı. Otobüse binerek Konya'ya doğru yola çıktığını belirten Altun, "İsteği üzerine canlı konum gönderdim. Varınca otele yerleştim. Daltonlar çetesinden bir şahsın geleceğini ve belirttiği şahsı vurmam için silah getireceğini söyledi. Silahı teslim aldım. Bana ‘Yakalanırsanız kesinlikle Daltonlar ya da benimle ilgili bir şey söylemeyeceksiniz, aramızda şahsi bir meseleden kaynaklı husumet olduğunu söyleyeceksiniz' şeklinde talimat verdi." dedi.

İsmini dahi bilmediği şahsı vurmak için keşiflerde bulunan Altun, bahçe çitlerinden atlayarak içeri girdiğini, ışığı yanan pencereden fotoğraflarda gördüğü kişiyi koltukta otururken gördüğünü ifade etti. Talimat üzerine cep telefonuyla video kaydı başlattığını, tabancayı kişinin ayaklarına doğru yönelterek ateş ettiğini söyledi.

100 BİN LİRA KARŞILIĞINDA CİNAYET İŞLEDİ

Altun, "Hayatımda ilk kez silah kullandığım için ateş etmem ile birlikte silah yukarı doğru tepti. Koşarak beni bekleyen araca doğru ilerledim. Araca geçtiğimde çektiğim video kaydını Golfo'ya gönderdim. O da videoyu izledikten sonra bana 'Sen muhtemelen adamı öldürdün, hemen telefonunun içerisindeki simkartı kırıp at, silahı da parçalayıp uygun bir yere atın' şeklinde talimat verdi." şeklinde konuştu. Daha sonra Adana'ya geçtiklerini anlatan Altun, burada yaklaşık beş gün boyunca bir evde saklandıklarını anlattı. Golfo'nun kendisine vurduğum şahsın karşılığı olarak 100 bin TL ve masraflarım için 20 bin TL verdiğini söyledi.

'RİSKLİ ANCAK KAZANCI YÜKSEK İŞ'

Altun, kısa süre sonra kendisine İstanbul'da yeni bir iş olduğu yönünde mesaj gönderildiğini belirtti. 23 Nisan'da otobüsle İstanbul'a gittiğini ve bir süre Alibeyköy çevresindeki bir otelde kaldığını, "Golfo" kod adlı kişinin, "Riskli ancak kazancı yüksek" bir operasyondan söz ettiğini söyledi. Bir süre sonra Airbnb üzerinden Ataşehir'de bulunan bir evde konakladığını ve bedellerinin de hesabına gönderilen paralarla ödendiğini belirtti.

YENİ HEDEF ENGİN POLAT

Serhat Altun, "Birkaç gün sonra Golfo bana işin Engin Polat'ın vurulması olduğunu söyledi. Ben Polat'ı sosyal medyada duymuştum. Daha sonra Golfo'ya bu işin zor olduğunu nasıl yapacağımızı sorduğumda yanıma motosikletli bir şahıs vereceklerini, ayrıca utaş/akrep tarzında silah vereceklerini söyledi. Bende işi kabul ettim. İlerleyen günlerde Polat'ın sık sık uğradığı yerleri bana bildirdi. Golfo'nun gönderdiği adreslere belirli günlerde giderek keşif yapıyordum. Harici olarak Instagram üzerinden Engin Polat'ın attığı hikayeleri takip ediyordum." dedi.

AKREP TİPİ SİLAH TESLİM ETTİLER

Altun, bir gün kaldığı evin yanındaki ağacın altına siyah bir çanta bırakıldığını, çantanın yanında yaklaşık 50-60 yaşlarında bir erkeğin beklediğini söyledi. Bu kişinin çantayı göstererek "O senin" dediğini ve bölgeden ayrıldığını anlatan Altun, çantanın içerisinde "Akrep" tipi olduğunu bir silah bulunduğunu, ancak mermi olmadığını belirtti.

ÇELİK YELEK, MERMİ VE SIM KART TEMİN ETTİLER

Daha sonra bu kişinin mermi ve çelik yelek getirirken polis tarafından yakalandığının kendisine söylendiğini ifade eden Altun, yaklaşık bir hafta sonra bir taksiyle gelen başka bir kişiden çelik yelek ve 40 adet 9 milimetre mermi aldığını anlattı. Farklı bir tarihte küçük yaşta bir çocuğun kendisine yeni bir SIM kart getirdiğini söyleyen Altun, silahı ve mermileri teslim aldıktan sonra Engin Polat'ın bulunabileceği yerlere silahlı olarak keşfe çıktığını kaydetti.

'ÖLDÜRMEYECEK ŞEKİLDE TARAYACAKTIM'

Serhat Altun ifadesine "Keşif sürecimde Engin Polat'a hiç rastlamadım. Rastlamış olsaydım Daltonlar ve Golfo'dan aldığım talimat ile Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Yaklaşık 1 ay sonra eve 'Cin Ali' lakaplı Ömer Faruk Çoban olarak söyleyen erkek şahıs geldi. Bu şahıs Engin Polat'ı vuracağımız iş ile ilgili benimle birlikte hareket edecek, motosikleti kullanacak şahıstı." şeklinde devam etti.

'ENGİN POLAT BİRİNİ VURDURMAK İÇİN PARA VERDİ'

Birlikte kaldıkları sırada bu kişinin, Engin Polat'ın daha önce Daltonlar'a bir kişiyi vurdurmak amacıyla ödeme yaptığını, daha sonra ödemeleri kestiğini ve hedef seçilmesinin nedeninin bu olduğunu söylediğini iddia etti.

'KEŞKE MEKANI TARASAYDIN'

Altun, kendisine talimat veren kişinin yönlendirmesiyle Ataşehir Metropol Alışveriş Merkezi'ndeki bir gece kulübünün çevresine gittiğini söyledi. Silahına şarjöre 20 mermi yerleştirdiğini ve çalılıkların arasında saklandığını anlatan Serhat Altun, "Mekandan çıkan Mercedes Vito tarzı araç sürücüsü dikkatle bana bakıyordu. Dilan Polat'ın Instagram paylaşımlarında etiketlediği Can Polat'a benzettim. Engin Polat'ın bu aracın içerisinde olup olmadığını bilemediğim için eylemi gerçekleştirmedim. Bu durumu hemen Golfo'ya ilettim. O da bana "Keşke direkt mekanı tarasaydın" dedi." ifadelerini kullandı.

'ALMANYA'DA YAŞAYAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ'

Altun, ilerleyen günlerde "Golfo" kod adını kullanan kişinin gerçek adının Orhan Keleş olduğunu, bu kişinin kendisini Daltonlar'da üst düzey yöneticilerinden biri olarak tanıttığını, Almanya'da bulunduğunu iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN HER ADIMINI TAKİP ETTİ

Serhat Altun, Engin Polat ve ailesinin sosyal medya paylaşımlarından İzmir'in Çeşme ilçesine geldiklerini gördüğünü, kendisine talimat veren kişinin de Engin Polat'ın VOM Alaçatı adlı otelde kaldığını bildirdiğini ve saldırıyı burada gerçekleştirmesini istediğini aktardı. 2 Haziran günü İstanbul'dan otobüse binen Altun, gece saatlerinde İzmir'e ulaştığını söyledi.

'ENGİN POLAT'I BU GECE KESİN VUR' TALİMATI

İzmir'de arkadaşıyla görüştüğünü aktaran Serhat Altun, "Golfo, Engin Polat'ı bu gece kesin vurmam gerektiği talimatını verdi. Bende Engin Polat'ın'ın kaldığı VOM ALAÇATI isimli otele keşif için gittim ve Dilan Polat'ın instagram hikayesinde paylaştığı Mercedes Vito marka model siyah renkli aracın otelin önünde olduğunu görünce, bir gün daha kalacaklarını anladım. O an yanımda silah yoktu. Golfo, "Sen bu gece bu işi hallet'" dedi. Bende bugün yapmak istemediğimi söyleyerek arkadaşımın yanına gittim." dedi.

ARKADAŞINDAN YARDIM ALDI

Arkadaşının yanına döndüğünde Alaçatı'ya Engin Polat'ı silahla vurmak amacıyla geldiğini, eylemin "Daltonlar" tarafından planlandığını itiraf ettiğini söyleyen Altun, arkadaşının "Neden" sorusuna karşılık ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve ailesinden destek görmediği için bu işlere girdiğini söylediğini aktardı. Altun, geceyi arkadaşının kaldığı koğuş tipi odadaki boş bir ranzada geçirdiğini belirtti.

PUSUYA YATIP BEKLEDİ

Altun, 3 Haziran sabahı saat 06.00 sıralarında uyandığını ve arkadaşına aracı kontrol ettirdiğini söyledi. Saat 09.00 sıralarında otelin önüne ulaştığını, önce otelin yan tarafındaki kaldırımda yaklaşık bir saat oturduğunu, ardından otelin restoran bölümünü gören bir kafeye geçtiğini söyledi. Saat 13.30'a kadar kafede beklediğini belirten Altun, bu noktadan otelin girişini ve siyah Mercedes Vito aracı görebildiğini ifade etti.

'YAKININDA KİM VARSA ONU VUR'

Saat 13:30 sıralarında Can Polat'ın araca valiz yüklediğini anlatan Altun, "Golfo'ya Engin Polat'ı göremediğimi, Can Polat'ı gördüğümü ilettim. O da bana ''Yakınında kim varsa onu vur'' diyerek talimat verdi. Saat 13:45 sıralarında araca doğru harekete geçtim. Otel yanına gelmeden önce sakin bir noktada silahı atışa hazır hale getirdim ve emniyet kilidine almıştım. Araç biraz ilerledi ve tekrar durdu. Ben silahı kaldırarak aracın sağından yaklaştım. Panikledim ve bacak bölümüne doğru tetiğe bastım. Can Polat bu esnada kendisini yere attı, bende bacaklarına doğru hedef alarak 2 el ateş ettim, devamında oradan koşarak kaçmaya başladım.'' şeklinde anlattı.

TALİMATI VERENDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Olay yerinden kaçarken kıyafetlerini değiştirdiğini, Golfo'ya Can Polat'ı vurduğunu söyleyen Altun, bu kişinin WhatsApp durumunda kendi fotoğrafının ve arka planda Dilan Polat'ın 'Enerci' şarkısının çaldığı paylaşım yaptığını kaydetti. Olayda kullandığı silahı Alaçatı'da tam olarak hatırlamadığı bir çimenlik alana attığını söyleyen Altun, saldırının ardından bir iş kıyafetleri mağazasından turuncu işçi yeleği satın aldığını anlattı. Daha sonra saçlarını ve sakallarını keserek eşkalini değiştirmek amacıyla tıraş bıçağı aldığını kabul etti.

'ASIL AMACIM ENGİN POLAT'I YARALAMAKTI'

Altun, "Can Polat'ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım. Hatırlamadığım bir sokakta oturup kaldım. Devamında Motosikletli Polis ekipleri yanıma gelerek kimliğimi istediler ve beni yakaladılar. Ben olay öncesi Golfo ile konuşurken bana 'Sen olayı yaptıktan sonra seni İstanbul'a kaçıracağız' şeklinde vaatte bulunmuştu. Olay sonrası kendisinden hiçbir şekilde haber alamadım. Engin Polat'ı vurmak için herhangi ödeme tarafıma yapılmadı. Benim asıl amacım Engin Polat'ı silahla vurarak yaralamaktı. Ancak Golfo'nun talimatıyla eylemi Can Polat'a yönelik olarak gerçekleştirdim. Öldürme kastım yoktu." diyerek ifadesine son verdi.

Kaynak: Sabah