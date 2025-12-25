Can Holding Soruşturmasında İki İsim Serbest

Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Gökhan Şen ve Atilla Ciner serbest bırakıldığı öğrenildi. İki isim 1 Ekim 2025'te tutuklanmıştı.

Son Güncelleme:
Can Holding Soruşturmasında İki İsim Serbest
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Gökhan Şen ve Atilla Ciner serbest bırakıldığı öğrenildi.

Atilla Ciner kayyum atanmadan önce AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş'de görev yaparken Gökhan Şen de Ciner Glass A.Ş'nin CEO'suydu.

NE OLMUŞTU?

Şen ve Ciner İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı’nca 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. 12 isim, 1 Ekim'de sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Daha sonra hakimliğe sevk edilen Atilla Ciner ve Gökhan Şen, tutuklanmıştı.

Diğer şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedilmişti.

Savcılık, dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın genişletilerek devam ettiğini açıklamıştı.

Süreçte çok sayıda şirkete kayyım atanmış, dosya daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Park Holding’i de içine alan soruşturmada yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Can Holding Gözaltı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Pilotların Yedikleri Yemekler, Kamera Kayıtları, Telsiz Konuşmaları... Hepsi Mercek Altında! Libya Jetinin Düşmesine İlişkin Soruşturmada Son Durum Ne? Pilotların Yedikleri Yemekler, Kamera Kayıtları, Telsiz Konuşmaları... Hepsi Mercek Altında!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bakan Tunç Açıkladı: Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak 1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var Futbolda FETÖ Operasyonu
Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Seda Akgül Kararı Sonrası Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku Seda Akgül Kararı Sonrası Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku