Can Holding Soruşturmasında 11 Kişiye Tutuklama Talebi

Can Holding’e yönelik 'kara para aklama' soruşturması büyüyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan, aralarında Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'suçtan elde edilen gelirleri aklamak'la suçlanan Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ile Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA

Soruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 2022 tarihli raporuyla başladı. Raporda, holding bünyesindeki bazı şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ardından MASAK, 2020–2021 yıllarında holding ve ilişkili 121 şirketin banka hesaplarında 88 milyar TL’lik kaynağı belirsiz finansal hareket tespit etti. İlk operasyon 11 Eylül’de yapıldı. Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen gibi bazı yöneticiler tutuklandı. Kenan Tekdağ ise o dönem ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

