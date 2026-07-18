Camları Yumrukladı, Ölüm Tehditleri Savurdu: Beyoğlu'nda 'Israrlı Takip' Dehşeti

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan son olay, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin en tehlikeli boyutlarından biri olan 'ısrarlı takibi' bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrılığı kabullenmeyen fail, kendisini terk eden kadının evine tırmanarak pencereleri yumrukladı. 4 suç kaydı olan erkeğe sadece 'çevreyi rahatsız etmekten' ceza verildi.

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Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarının temelini oluşturan 'ayrılığı kabullenmeme' ve 'ısrarlı takip', Beyoğlu'nda bir kadının yaşam hakkını doğrudan tehdit etti.

Firuzağa Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, 35 yaşındaki Buşra A., 6 ay önce ilişkisini sonlandırdığı Lütfü Evrem A.'nın (37) fiziki ve sözlü saldırısına maruz kaldı. Fail, birinci kattaki dairenin duvarına tırmanarak pencereleri yumrukladı, hakaret ve tehditlerde bulundu.

POLİS DUVARDAN İNDİREREK GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önce çevrede toplanan kalabalığı sokaktan uzaklaştırdı. Bu sırada bazı mahalle sakinleri, potansiyel cinayet girişimini 'şov' olarak nitelendirerek, "İndirin şunu aşağı", "1 saattir bu adamın şovunu dinliyoruz" sözlerini kaydetti.

4 SUÇ KAYDI VAR

Olay yerine gelen polis ekiplerince duvardan indirilerek gözaltına alınan ve daha önceden 4 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Lütfü Evrem A.'ya, sadece Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle bin 764 lira idari para cezası kesildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Emniyette ifade veren Buşra A., ayrılığı kabullenemediğini, kendisini sürekli rahatsız ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek failden şikayetçi oldu. Daha önce uzaklaştırma ve koruma tedbiri talebinde bulunduğunu da belirten Buşra A.'nın., tedbir talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli hakkında daha sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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