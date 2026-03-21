Camide Çekilen Yarı Çıplak Videoya Gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki camide yarı çıplak halde çekilip sosyal medyada paylaşılan video tepkiye neden oldu. Görüntüleri çeken 17 yaşındaki Emircan Y. gözaltına alındı.
Tepki çeken olay, ramazan ayında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi.
17 yaşındaki Emircan Y., camide küfürlü şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak halde dans edip, kendi görüntülerini çekti. Emircan Y.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede tepki gördü.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emircan Y. ifadesinde, “Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA-İHA
