'Camgöz' Suç Örgütü Lideri Türkiye'ye Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, “Camgöz Grubu” olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz kod Binali Camgöz’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirdi.

Son olarak, 04 Haziran 2022 ve 06 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir’de iki şahsın öldürülmesi olayını azmettirdiği belirtilen Camgöz, Türkiye’den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurtdışından yönetmeyi sürdürmüştü.

Ayrıca Binali Camgöz’ün adı, 08 Eylül 2022’de İstanbul/Şişli’de suikasta uğrayan Sırp çete lideri Jovan Vukotıc dosyasında da geçiyor.

Kaynak: DHA