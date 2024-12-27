Camdan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı

Batman'ın İrmi Mahallesi'nde 1 yaşındaki Muhammed Aras S., evlerinin ikinci katındaki açık pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük Muhammed tedavi altına alınırken, bebeğin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

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Camdan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralandı

Olay, öğle saatlerinde İrmi Mahallesi’ndeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Aras S., bilinmeyen nedenle evin 2’nci katındaki dairenin açık penceresinden düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muhammed bebek, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Muhammed bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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