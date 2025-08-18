Cambridge Sözlüğü’nden Dev Güncelleme: 'Skibidi'den 'Tradwife'a 6 Bin Yeni Kelime

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cambridge Sözlüğü, 2025 yılında dilin evrimine ayak uydurarak 6 binden fazla yeni kelime ve ifadeyi sözlüğüne eklediğini duyurdu. İnternet kültürü, toplumsal değişimler ve modern yaşamın etkisiyle ortaya çıkan bu kelimeler, İngilizceye yepyeni bir soluk getiriyor. Sözlüğe eklenen ifadeler arasında viral animasyonlardan türeyen “skibidi”, geleneksel kadın rollerini benimseyenleri tanımlayan “tradwife” ve teknoloji sektöründeki elit erkek gruplarını ifade eden “broligarchy” gibi dikkat çekici terimler yer alıyor.

'SKIBIDI' VİRALDEN SÖZLÜĞE UZANDI

“Skibidi”, YouTube’da viral olan bir animasyon serisinden türeyen ve genellikle “cool (havalı)” ya da “bad (kötü)” anlamlarında kullanılan bir kelime olarak sözlüğe girdi. Bazen tamamen şaka amaçlı ve anlamsız bir şekilde de kullanılan bu ifade, popüler kültürde hızla yayıldı. ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın Instagram’da paylaştığı “skibidi toilet” yazılı kolye, kelimenin popülerliğini artıran unsurlardan biri oldu.

'TRADWIFE' VE GELENEKSEL YAŞAMIN YÜKSELİŞİ

Sözlüğe eklenen bir diğer kelime olan “tradwife”, “traditional wife (geleneksel eş)” ifadesinin kısaltması olarak tanımlanıyor. Bu terim, ev işleri, yemek yapımı ve çocuk bakımı gibi geleneksel rolleri benimseyen ve bunları sosyal medyada paylaşan evli kadınları ifade ediyor. Modern feminizm tartışmalarına yeni bir boyut katan “tradwife” hareketi, özellikle sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırıyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA VE İNTERNET KÜLTÜRÜ KELİMELERİ

Kovid-19 salgını sonrası uzaktan çalışma kültürünün yaygınlaşması, sözlüğe yeni ifadeler kazandırdı. Çalışmıyorken bilgisayarın aktif görünmesini sağlayan cihaz veya yazılımları tanımlayan “mouse jiggler” ve iş yerinde yakın güven ilişkisi kurulan kişileri ifade eden “work wife” ile “work spouse” bu yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, teknoloji sektöründeki zengin ve güçlü erkek gruplarını tanımlamak için “bro” ve “oligarchy” kelimelerinin birleşimiyle türetilen “broligarchy” de sözlüğe eklendi. Bu kelime, özellikle Silikon Vadisi gibi teknoloji merkezlerinde etkili olan elit erkek gruplarını hedef alıyor.

'İNTERNET KÜLTÜRÜ İNGİLİZCEYİ DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Cambridge Sözlüğü Sözlük Programı Yöneticisi Colin McIntosh, yeni eklenen kelimelerin internet kültürünün İngilizce üzerindeki dönüştürücü etkisini yansıttığını vurguladı. McIntosh, “Her gün ‘skibidi’ ya da ‘delulu’ gibi kelimeler sözlüğe girmez. Biz sadece kalıcı olacağına inandığımız ifadeleri ekliyoruz. İnternet kültürü, dili yeniden şekillendiriyor ve bu değişimi yakından takip ediyoruz” dedi.

Kaynak: AA