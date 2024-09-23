Cam Silerken 7. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Batman'da 7’nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen Pelda Üzel (30), hayatını kaybetti.

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Cam Silerken 7. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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